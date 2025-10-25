OMS denuncia que el hambre sigue en Gaza

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el hambre no ha disminuido en Gaza desde que se acordó el alto el fuego hace dos semanas.

En declaraciones ofrecidas desde la sede del organismo en Ginebra, el funcionario subrayó que “la situación sigue siendo catastrófica porque lo que llega no es suficiente”.

Ghebreyesus subrayó que “el hambre no disminuye porque no hay suficientes alimentos”, y precisó que en la actualidad solo ingresan al enclave palestino entre 200 y 300 camiones diarios con ayuda, cuando se esperaba que lo hicieran al menos 600 por jornada.

Otro elemento que remarcó el director general de la OMS es que “una buena parte de esos camiones son comerciales”, lo cual agrava la situación porque en una zona devastada por dos años de genocidio israelí son incontables las personas que no cuentan con recursos para adquirir los alimentos.

“La crisis está lejos de terminar y las necesidades son inmensas”, pues la ayuda “solo representa una fracción de lo que se necesita”.

