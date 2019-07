ONU: Apartheid climático llevará a 120 millones de personas a la pobreza en 2030

Los derechos humanos más básicos podrían no sobrevivir al cambio climático, algo que afectará especialmente a las personas más vulnerables de los países más pobres. Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó el relator especial de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, en su más reciente informe publicado esta semana.

Según Alston, la humanidad se dirige hacia un escenario de «apartheid climático», en el que los ricos pagarán para escapar al calentamiento global, el hambre y los conflictos, mientras que el resto del mundo sufrirá todo ello.

My new report on #ClimateChange and poverty is out today. It finds that climate change will have the greatest impact on those living in poverty, but also poses dire threats to democracy and human rights that most actors have barely begun to grapple with: https://t.co/4CDnAl4uHg pic.twitter.com/nNZ13iM4EE

— Philip Alston (@Alston_UNSR) June 25, 2019