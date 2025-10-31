ONU: Ataques de EEUU contra buques en el Caribe violan DDHH

Las agresiones continuas de Estados Unidos contra buques presentes en el golfo del mar Caribe representan una violación al derecho internacional humanitario, lo cual advirtió este viernes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk.

«Los ataques aéreos realizados por Estados Unidos contra embarcaciones en la región del Caribe y el océano Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos y no tienen ninguna justificación legal […] EEUU debe cesarlos y tomar todas las medidas para prevenir estos castigos extrajudiciales», subrayó Türk.

Además, solicitó investigaciones «prontas, independientes y transparentes» sobre estos ataques; para determinar si tales acciones militares ostentan algún nivel de justificación o validez en el marco legislativo global.

La ofensiva militar de Estados Unidos permanece en el Caribe desde el pasado mes de agosto, la cual se origina bajo un supuesto esfuerzo por «combatir el tráfico de drogas», a pesar de que en dicha región el tránsito de estupefacientes es mínimo, lo cual validan múltiples informes de la ONU.

F/VTV