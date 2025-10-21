ONU denuncia que amenaza de EEUU en Venezuela viola el derecho internacional

Diversos expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenaron las acciones encubiertas y las amenazas del uso de la fuerza armada usada por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Las acciones ilegales violan la soberanía nacional y la carta de la ONU, afirmaron.

“Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la fuerza armada contra otro país”, manifestaron los expertos a través de un comunicado, al tiempo que calificaron los movimientos como “una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe”.

Por otra parte, mencionaron que existen informes sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, así como también hicieron énfasis en las supuestas operaciones por parte de fuerzas estadounidenses dirigidas contra embarcaciones frente a la costa venezolana, presuntamente involucradas en el tráfico de drogas.

“Aun si tales alegaciones fueran comprobadas, el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin base jurídica adecuada viola el derecho internacional del mar y constituye ejecuciones extrajudiciales”, dijeron los expertos al señalar que si las acciones fueran comprobadas constituyen una violación aún más grave de la Carta de la ONU.

Además, señalaron que el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. En ese sentido, afirmaron que la larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse.

Finalmente, exhortaron a los EE.UU. a cesar los ataques y las amenazas ilegales, a respetar el derecho internacional, y reafirmar su compromiso con el multilateralismo y los principios de la Carta de la ONU, al tiempo que instaron a la comunidad internacional a mantenerse firme en la defensa del Estado de derecho, el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

F/ONU.