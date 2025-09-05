ONU insta a EEUU a cumplir el Derecho Internacional

La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional.

El pronunciamiento por parte de Ravina Shamdasani, portavoz de derechos humanos de la ONU, se da en relación al supuesto ataque lanzado esta semana por Estados Unidos (EEUU) contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la organización criminal Tren de Aragua y que aparentemente surcaba el Mar Caribe.

Shamdasani dijo que la acción no puede justificar el asesinato. “En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas”, expresó.

Por su parte, el Departamento de Defensa estadounidense, de manera amenazante aseveró que este es el inicio de una campaña contra los carteles de la droga que sostiene, según información creada por el Estado norteamericano, están controlados por el gobierno de Venezuela.

La portavoz de la ONU agregó que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y que los funcionarios son los responsables de cumplirlos.

REDACCIÓN MAZO