ONU llama a poner fin a ocupación israelí y garantizar ayuda humanitaria en Palestina

Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, emitió un mensaje en el que subrayó la necesidad de poner fin a la ocupación israelí y detener la ola de injusticias que afectan a los territorios palestinos.

El funcionario recordó que los ataques en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén han provocado la muerte tanto de civiles como de colaboradores internacionales de la ONU, en un conflicto que ya supera dos años desde su inicio. Señaló que esta situación representa la mayor pérdida de personal en la historia de la organización.

“El asesinato de tantos civiles, el desplazamiento repetido de toda una población y la obstrucción de la ayuda humanitaria nunca deberían ser aceptables bajo ninguna circunstancia”, enfatizó Guterres en su intervención.

El secretario general de la ONU instó a la comunidad internacional y, en particular, a las partes implicadas en el conflicto, a respetar el alto al fuego recientemente acordado y a trabajar en su cumplimiento para evitar más pérdidas humanas.

Guterres condenó la guerra y sus efectos, tanto a nivel estructural como espiritual. En este contexto, mencionó los ataques militares israelíes, la violencia de colonos, la expansión de asentamientos, los desalojos, las demoliciones y las amenazas de anexión en Cisjordania.

Frente a este panorama de violencia y muerte, el secretario general reconoció la urgencia de permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, donde la población enfrenta condiciones críticas.

El mensaje de Guterres se enmarca en un llamado global a la solidaridad y a la acción inmediata para garantizar la protección de los derechos humanos y la supervivencia de la población palestina.

