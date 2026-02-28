ONU pide cese de hostilidades y retorno al diálogo en Medio Oriente

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, solicitó este sábado el cese de las hostilidades en Medio Oriente y expresó su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en la región.

A través de un comunicado oficial, Guterres señaló que los recientes acontecimientos representan un riesgo para la estabilidad regional e internacional, por lo que instó a las partes involucradas a actuar con mesura y privilegiar el diálogo.

El máximo representante del organismo multilateral recordó que la Carta de las Naciones Unidas establece el compromiso de los Estados miembros con la solución pacífica de las controversias y el respeto a la soberanía e integridad territorial.

Asimismo, hizo un llamado al cese inmediato de las acciones militares y a retornar a la mesa de negociaciones como única vía para garantizar la protección de la población civil y evitar una escalada de consecuencias impredecibles.

“Animo encarecidamente a todas las partes a que regresen de inmediato a la mesa de negociaciones. No existe una alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales”, enfatizó Guterres.

VTV