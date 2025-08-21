ONU urge a EE.UU. y Venezuela a resolver diferencias por medios pacíficos

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves a Estados Unidos y Venezuela a “resolver sus diferencias por medios pacíficos” y a “ejercer contención”, luego del anuncio del despliegue de tres destructores estadounidenses con más de 4.000 marinos hacia aguas cercanas a Venezuela, previsto para este fin de semana.

Guterres sigue “muy de cerca” los acontecimientos, mientras Caracas movilizó más de cuatro millones de milicianos para proteger el territorio frente a lo que considera amenazas inminentes.

El respaldo internacional a Venezuela ha sido amplio. China condenó la intromisión de EE.UU. y el uso de la fuerza, mientras la ALBA denunció la provocación norteamericana y llamó a la solidaridad regional.

Cuba, por su parte, calificó las acciones de Washington como una “demostración de fuerza imperial”, Nicaragua instó igualmente a defender la soberanía regional, mientras Irán señaló que las amenazas constituyen una “grave violación” de la Carta de la ONU.

El despliegue militar y las recientes sanciones de EE.UU. han elevado la tensión histórica entre ambos países, en un escenario que preocupa a la comunidad internacional.

