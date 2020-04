ONU: Vacuna contra COVID-19 debe ser para todos

La Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó este viernes a una “coalición global” para luchar contra COVID-19 e insiste en que todos, sin discriminación, deben acceder a una eventual vacuna contra el virus.

En alusión a los amplios esfuerzos para encontrar una cura para el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), de origen desconocido, el secretario general de ONU, Antonio Guterres, ha dejado claro que cualquier persona en cualquier país debe tener acceso de la posible vacuna.

“Necesitamos una coalición global para desarrollar una vacuna contra el #COVID19, que debe estar asequible para todos, en cualquier lugar. Eso debe considerarse un bien público global”, expresó Guterres en un mensaje difundido en Twitter.

El precio de la esperada vacuna, de acuerdo con el jefe portugués de la ONU, también debe ser razonable, de forma que todos puedan comprarla. “Necesitamos una coalición global para desarrollar una vacuna contra el #COVID19, que debe estar asequible para todos, en cualquier lugar. Eso debe considerarse un bien público global”, dijo Guterres en un mensaje dejado este sábado en su cuenta @antonioguterres.

Hasta este sábado 18 de abril, el mundo reporta 2.248.454 pacientes contagiados de la neumonía atípica y 157.138 víctimas fatales, reportan medios de comunicación digitales.

We need a global coalition to develop a #COVID19 vaccine, which must become available and affordable for everyone, everywhere.

It must be considered a global public good.

