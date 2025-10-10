Operación Caracas Sonríe activa jornada integral en San Juan y la Cota 905

La Operación Caracas Sonríe desplegó una jornada de atención directa en dos sectores de la capital de Venezuela, específicamente en la parroquia San Juan, que recibió el campamento móvil en la avenida José Ángel Lamas, mientras que en la Cota 905 fue instalado el Campamento de la 7T+ para atender a los Circuitos Comunales de dichos sectores.

En San Juan, la comunidad accedió a servicios médicos, trámites de identidad, asesorías legales y venta de productos para el hogar, actividad que forma parte del plan de acción impulsado por la Alcaldía de Caracas, orientado a garantizar atención social en zonas priorizadas.

Simultáneamente, en la Cota 905, el Campamento 7T+ activó módulos de atención integral con participación de instituciones del Estado. Las familias recibieron orientación en salud, alimentación, recreación y documentación, en articulación con vocerías populares.

La jornada busca fortalecer el vínculo entre las comunidades organizadas y los entes públicos, mediante la presencia territorial de equipos multidisciplinarios. El despliegue responde a las líneas estratégicas del Gobierno Bolivariano para elevar la calidad de vida en sectores populares.

Es de mencionar que la Operación Caracas Sonríe continúa su recorrido por distintos puntos de la ciudad, consolidándose como mecanismo de atención directa y respuesta institucional a través de las políticas de inclusión social.

T y F/ VTV