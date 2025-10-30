Operación Caracas Sonríe atiende a más de 20 mil personas en Altagracia

La Operación Caracas Sonríe se instaló en la Plaza Juan Pedro López de la parroquia caraqueña de Altagracia; para brindar atención integral a 20 mil habitantes del circuito comunal Simón Bolívar y la Comuna Socialista Soraya Sanz.

Los vecinos solicitarán atención a los puntos más críticos como arreglos en alcantarillado, bocas de visita, además de los servicios públicos en pro del bienestar de todos los habitantes de la parroquia. Igualmente, se reubicarán a unas 27 familias que viven en zonas de riesgo. “Gracias a la caravana que nos dio la solución, a seis familias les van a entregar sus viviendas para poco a poco ir sacando las otras”, comentó la responsable de la sala de Autogobierno local, Erika Gómez.

De igual manera, se dotará la Casa de los Abuelos para garantizar la protección de los adultos de la tercera edad; además de destinar las labores de rehabilitación de estructuras locales para su transformación a casas culturales. En el área de salud, se movilizaron clínicas móviles para atención en ginecología, odontología, servicio de oftalmología para la entrega de lentes a los habitantes de la zona, así como una farmacia móvil disponible para la entrega de medicinas gratuitas con sus informes médicos, aunado a una clínica móvil veterinaria.

También en la operación se entregan ayudas sociales como bastones, sillas de ruedas. En total son más de 30 entes públicos y privados que trabajan en este operativo para brindar protección integral a los habitantes de Caracas.

F/CiudadCCS