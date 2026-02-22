Operación Caracas Sonríe atiende a 17 mil habitantes de El Junquito

A través de un despliegue integral en el kilómetro 4, sector La Fortuna, la Alcaldía de Caracas fortaleció la atención social en la parroquia El Junquito con la llegada de la 63.ª Caravana de las Soluciones, informó la Almiranta en Jefa, Carmen Meléndez.

La jornada fue diseñada para impactar positivamente a casi 17 mil habitantes, organizados en 22 consejos comunales de la zona. Durante el operativo, los ciudadanos accedieron a una amplia gama de servicios que incluyeron: Atención médica integral, farmacia y entrega de ayudas técnicas, asesoría legal, barbería, peluquería y abordaje veterinario especializado.

El éxito de la actividad contó con la participación activa de las Comunas Lanceros de Guaicaipuro y Los sueños del Comandante Eterno, así como el Circuito Independencia de mi Patria.

Meléndez ofreció un balance significativo sobre el alcance de esta política social en la capital, al resaltar la eficiencia territorial del programa:

«Hasta ahora, hemos desplegado 63 Caravanas de las Soluciones y atendido al 63,58% de los consejos comunales de Caracas, para más de 1 millón 319 mil personas abordadas», detalló.

La jornada reafirma el compromiso de la gestión local con las zonas periféricas de la ciudad. Al cierre de su reporte, la alcaldesa fue contundente respecto a la hoja de ruta a seguir: “El trabajo continúa sin pausa”.

VTV