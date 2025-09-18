Operación Caribe Soberano 200 permanece activa en defensa de la soberanía

La Operación Caribe Soberano 200 permanece activa este jueves en el archipiélago La Orchila; mientras se mantiene el despliegue de 12 buques venezolanos de diferentes clases y tipos, la participación de 22 aeronaves entre cazas de ala fija y rotatoria, tropas profesionales, además de un grupo de 20 peñeros pertenecientes a la Milicia Especial Naval de pescadores en la región insular de Venezuela. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.

«Preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela», indicó el funcionario castrense desde su canal en la app de mensajería instantánea, Telegram.

En la misma instancia, indicó que los efectivos venezolanos acatan estrictamente a «todo lo que corresponde en nuestra doctrina militar, una doctrina escrita, orientada por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, continuada con mucho fervor por nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro, escrita con nuestras propias manos»

Previamente, el director naval de apresto operacional de la Armada Bolivariana, vicealmirante Irwing Pucci, confirmó que la fuerza de tarea que comanda “se encuentra lista, en completo apresto operacional y dispuesta para recibir la orden de su parte, para dar inicio a las operaciones y maniobras militares descritas, en función de garantizar la defensa, la soberanía en nuestros espacios acuáticos, marítimos y jurisdiccionales de nuestra Venezuela azul, para garantía de la soberanía y la paz de nuestro pueblo venezolano”.

F/VTV