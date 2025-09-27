«Operación Cumanagoto 200» deja 30 detenidos y 9 campamentos desmantelados

En la Zona de Defensa Integral (ZODI) Marítima Insular Atlántica, el mayor general (MG) Joan Hernández Lárez, comandante general del Ejército Bolivariano, quien ejerció comando y control del despliegue a bordo del Patrullero Oceánico Alfa Kariña, Papá Óscar 14, indicó que esta operación se mantendrá vigente por 72 horas para ejecutar acciones defensivas y ofensivas y de apoyo.

Balance Operacional

El comandante Hernández Lárez refirió que la actividad se realizó en la zona triangulada entre el Golfo de Paria, Isla de Patos y Macuro, dejando como resultado:

30 personas aprehendidas, todas vinculadas al narcotráfico.

9 campamentos destruidos.

10 embarcaciones retenidas.

12 motores fuera de borda incautados.

10 armas de fuego recuperadas.

7 500 litros de combustible retenidos.

De igual forma, detalló que el ejercicio abarcó defensa terrestre, marítima, aérea, aeroespacial, aeronaval y aeroterrestre, y tuvo como propósito cohesionar la operatividad y adiestramiento de las tripulaciones y combatientes.

La Fuerza de Tarea Conjunta Güire 200 integró a grupos de fuerza de tarea conjunta como ingeniería, inteligencia y guerra electrónica, entre otros.

T y F/Prensa Presidencial