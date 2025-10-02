Operación Cumanagoto 200: Destruyen 14 bases del narcotráfico en Sucre

Con un despliegue integral de fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutó en el estado Sucre la Operación Cumanagoto 200, que permitió la destrucción de 14 bases logísticas utilizadas por grupos dedicados al narcotráfico.

Las acciones, anunciadas por el M/G Juan Sulbarán Quintero, comandante de la REDI Oriental, contaron con la participación de la Fuerza de Tarea Domingo Sifontes y de 60 Unidades de Reacción Rápida (URRA), distribuidas en los 15 municipios de la entidad. El operativo abarcó desde inserciones anfibias hasta patrullajes de saturación y bloqueos de vías de aproximación.

Como parte de los resultados inmediatos, se reportó la retención de 12 embarcaciones, la incautación de más de 9 mil litros de combustible y la recuperación de 12 armas de fuego. Estas medidas, señaló Sulbarán Quintero en un pase con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, buscan cortar las rutas de apoyo logístico a estructuras criminales.

La Operación Cumanagoto 200 forma parte de la ofensiva permanente del Estado venezolano contra los grupos armados generadores de violencia, reforzando el orden interno y la seguridad en el oriente del país.

T/CO