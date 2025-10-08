Operación Independencia 200 activada en La Guaira y Carabobo

La Operación Independencia 200 está activada en los estados La Guaira y Carabobo inicialmente a través de los Órganos de la Dirección para la Defensa Integral de la Nación (ODDI) como parte de la fusión popular, policial, militar, anunció el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, desde la Casa Guipuzcoana.

En ese sentido, el vicepresidente sectorial mencionó que la activación está bajo un plan de chequeo de actividades que ya está en manos de los organismos de seguridad del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), gobernaciones, alcaldías, la Milicia Nacional Bolivariana y el pueblo en armas.

Resaltó que el despliegue busca garantizar la defensa de la nación y subraya la preparación del pueblo venezolano para resistir cualquier agresión externa.

«Este es un pueblo pacífico. Pero es un pueblo que se ha venido preparando en conciencia, se ha venido preparando activamente, se ha venido preparando en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario, los ataques que quieran hacerle a nuestro país», aseguró Cabello.

Del mismo modo, destacó que a los agresores y «los señores de la guerra» saben que en Venezuela les va a costar mucho, debido a que el pueblo ha demostrado su capacidad para dar la cara y ponerse al frente de cualquier batalla.

Asimismo, Cabello detalló que en el estado La Guaira, el despliegue se ha concentrado en todos los Cuadrantes de Paz, con objetivos claros y estratégicos enfocados en la protección de instituciones, organismos y servicios públicos vitales, poniendo principal atención en aeropuertos, puertos, la aduana, el antiguo Peaje, las unidades militares y las emisoras comunitarias.

Por su parte, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) La Guaira, Almirante Gregorio Antonio Briceño Paniagua, señaló que han tenido instrucciones directas del Comandante en Jefe, Nicolás Maduro, por lo que las fuerzas de seguridad y militares de La Guaira se activaron en un despliegue operativo a la medianoche.

Añadió que la movilización inició con la desconcentración de medios y unidades, abarcó desde las ODDI hasta las distintas unidades acantonadas en el territorio.

Precisó que el despliegue se lleva a cabo en perfecta fusión popular, militar y policial, y tiene como objetivo principal mantener la tranquilidad, la paz y el sosiego del pueblo.

También detalló que durante la jornada, se practicaron diversas maniobras tácticas que forman parte de los planes de defensa integral de la nación como las diferentes direcciones tácticas de aproximación y establecimiento de puntos de bloqueo.

Además, el Almirante Briceño Paniagua indicó que estos planes forman parte de la Defensa Integral de la Nación, y su concepción va más allá de una postura defensiva estricta; refleja la unión de la nación en defensa de la soberanía y la autodeterminación.

La jornada pone de manifiesto una estrategia de despliegue territorial que articula las capacidades cívicas, militares y policiales para formar un frente unificado que asegure la protección del país ante cualquier amenaza.

F/VTV