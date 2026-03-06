Operación República avanza con despliegue de seguridad para Consulta Popular Nacional

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa el despliegue de efectivos, materiales y equipos en todo el territorio nacional en el marco de la Operación República, con el objetivo de respaldar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y garantizar el desarrollo de la Consulta Popular Nacional prevista para este domingo 8 de marzo.

En este contexto, más de 8 mil funcionarios de la FANB y de organismos de seguridad ciudadana fueron desplegados en los estados Sucre y Nueva Esparta, donde se resguardarán 421 y 138 centros de votación, respectivamente.

Las autoridades indicaron que el dispositivo de seguridad forma parte de las acciones preventivas para asegurar el normal funcionamiento del proceso electoral y la participación ciudadana durante la jornada.

De igual forma, en el estado Mérida más de 4 mil funcionarios participarán en el operativo bajo el esquema de unión militar-policial-popular, con presencia en los 240 circuitos comunales de la entidad.

En el estado Guárico también se activó el despliegue con más de 3 mil efectivos de seguridad, quienes estarán encargados de custodiar los centros de votación y apoyar la logística electoral durante la consulta.

