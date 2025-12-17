Operativo de distribución de gas favorece a familias en parroquias de Mérida

La empresa regional Nevado Gas realizó un operativo de distribución de gas licuado de petróleo en las parroquias Presidente Páez y Rómulo Gallegos, municipio Alberto Adriani del estado Mérida, con el propósito de atender a las familias de Agua Linda, Caño Arenoso y Onia Santa Isabel.

La jornada permitió abastecer a más de 100 hogares, mediante el traslado de cilindros recargados desde la planta de llenado del Centro de Trabajo José Antonio Rangel Becerra, Vigía 2. El proceso fue coordinado por la empresa y contó con la participación de sus operarios, quienes garantizaron la entrega directa en cada comunidad.

La acción fue destacada por los habitantes favorecidos, quienes reconocieron la labor conjunta entre Nevado Gas y el gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, orientada a asegurar un recurso esencial para la vida cotidiana.

El Poder Popular organizado también intervino en la distribución, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Resistencia y Esperanza Revolucionaria, Comandante Fidel y Onia Santa Isabel, que acompañaron el proceso de recolección y entrega de cilindros.

