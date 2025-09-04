Operativo militar desmantela campamento minero ilegal en Atabapo

La FANB incautó y destruyó equipos y materiales utilizados en minería ilegal durante la Operación Escudo Bolivariano Maroa 2025.

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizaron un operativo de patrullaje en el sector Yagua, municipio Atabapo, estado Amazonas, donde desmantelaron un campamento dedicado a actividades mineras ilícitas. Durante la acción, se confiscó combustible, motores, plantas eléctricas, equipos de comunicación satelital y alimentos, que posteriormente fueron incinerados según los protocolos de neutralización de estructuras ilegales.

La acción forma parte del despliegue permanente de la FANB para proteger el ecosistema amazónico, garantizar la soberanía nacional y combatir la minería ilegal, reafirmando el compromiso del Estado con la conservación ambiental y el orden público en zonas estratégicas del país.

T/CO