¿Es usted heterosexual? (Temática)

La pregunta que hacemos como titular de estas líneas es hoy día, en pleno siglo XXI y en el contexto de una revolución social, un tabú al que muchas y muchos heterosexuales no encuentran qué responder, ya sea por desconocimiento de sus propias prácticas sexuales, eróticas y afectivas, o por ignorar el significado de la misma. En mis talleres de formación feminista cuando me corresponde tratar el muy temido tema sexualidad y derechos sexuales suelo realizar esa pregunta a las y los participantes. La respuesta es generalmente un gran silencio acompañado de caras de temor e incertidumbre, aun y cuando muchos de ellas y ellos practiquen o por lo menos manifiesten externamente ser heterosexuales.

Es curioso y preocupante que la misma comunidad heterosexual desconozca de tal manera el significado de dicho término, aun peor que vivan sus sexualidades desde el desconocimiento de sus deberes y derechos sexuales, viviendo desde la irresponsabilidad, la castración y el machismo lo que es para el goce, el disfrute y el placer responsable.

Descifremos el enigma: si usted es una persona a la que le gustan personas del sexo opuesto, siente atracción física, erótica, afectiva por estas; es decir, siendo mujer se ve atraída por hombres y siendo hombre se ve atraído por mujeres, usted es heterosexual. Vale acotar que ser heterosexual es una de las orientaciones sexuales de la gran variada gama que presenta la sexualidad humana, lo que nos indica que las personas heterosexuales son también parte de la diversidad sexual, aunque estas se empeñen tercamente en autoexcluirse del saco.

Vivir la sexualidad en nuestros tiempos y en los anteriores no ha sido asunto sencillo, la sexualidad permanece enjaulada en el mero hecho reproductivo, genital y coital, cuando por el contrario la sexualidad humana engloba también esferas sociales como la cultura, la economía, las construcciones sociales, la educación, entre otras. El mercado capitalista a través de sus medios de comunicación utilizados como herramientas de guerra ha enfatizado la genitalización de la sexualidad, afianza la heterosexualidad obligatoria y la sumisión de la mujer heterosexual a la complacencia sexual masculina.

La heterosexualidad necesita reconocerse como parte de la diversidad sexual humana y en función de esto, en primer lugar, reconocer sus privilegios frente a otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y de sexo, así como repensarse como sujetas y sujetos heterosexuales, apelar al conocimiento científico para salir del oscurantismo conservador, fomentar una sexualidad laica en la que las creencias religiosas no pisoteen los derechos humanos fundamentales, como el derecho a vivir una sexualidad independiente de la reproducción o el derecho al orgasmo femenino; estos y otros derechos sexuales y reproductivos deben ser letra viva de cada ser sexuada y sexuado, entiéndase a estas y estos como toda persona con genitales, hormonas y cromosomas que le dan ciertas características físicas.

La heterosexualidad como una orientación sexual considerada la “norma”, lo que es socialmente aceptable, parece no tener en cuenta su propio papel dentro de la sexualidad humana, carece de espacios para pensar en sí misma y esto es consecuencia de que siendo la norma no sienten la necesidad de cuestionarse y repensarse desde adentro: nadie les pregunta a diario sobre sus prácticas sexuales o sobre su orientación, no se les interpela, no se les juzga, está sobreentendida.

Ahora ¿cómo puede juzgar la sexualidad de la otra o el otro quien no conoce ni cuestiona su propia sexualidad? ¿No tienen las heterosexuales y los heterosexuales mucho que revisar y conocer de sus propias prácticas?, hágase usted la pregunta y que el futuro y la historia “nos absuelva”.

T/Marielis Fuentes

Valencia/ Edo. Carabobo

I/Edgar Vargas

____________________________________________________________________________

Heteronormatividad y colonialidad del Poder en América Latina

El despliegue del capitalismo colonial/moderno implicó la introducción de un conjunto de estructuras jerárquicas en función de la producción y reproducción social del orden del capital. Entre estas estructuras jerárquicas, la diferencia étnico-racial juega un papel central, articulado a otras formas de clasificación social, como la clase, la edad, el sexo, el género y la orientación sexual. Es así como el patriarcado y la heteronormatividad son funcionales a la estructuración de una división social del trabajo favorable a la acumulación capitalista.

Unas formas específicas patriarcales y heteronormativas serán impuestas a los distintos pueblos colonizados en el planeta por medio de procesos de evangelización cristiana, la introducción del Derecho Canónico, y la persecución de los sistemas religiosos y morales originarios. Diversos autores como L. Mott (1996), O.Viñuales (2002), D. Borrillo (2001), J. Holland (2010), entre otros, coinciden en señalar que el cristianismo en sus distintas vertientes es el componente principal de la matriz civilizacional occidental que ha articulado históricamente un contexto axiológico y una antropología, que legitima y naturaliza un orden patriarcal y heteronormativo.

El patriarcado traído por españoles y portugueses es una herencia cultural producto de la conjunción de la cultura misógina greco-latina y la cultura misógina judeo-cristiana, proceso que se amalgamó durante la Edad Media y tuvo en el catolicismo su principal sistema ideológico de justificación (C. Amorós, 1994). En el caso de la heteronormatividad, la Iglesia Católica juega un papel central en su estructuración en el continente. Para el cristianismo del siglo XIII al siglo XVIII, la homosexualidad (la sodomía o pecado nefando como era denominado en ese entonces) constituía un gravísimo pecado, que era penado con la muerte, aunque en muchas ocasiones las condenas fueron presidios y exilios (L. Mott, 1996).

Desde el mismo proceso de colonización se realizaron procesos de exterminio o discriminación a quienes practicasen relaciones homoeróticas. La Inquisición encabezó en buena medida estas prácticas penales heterosexistas y homofóbicas. La sodomía constituía al mismo tiempo un pecado y un delito, siendo a su vez motivo para desatar una guerra justa contra quienes la practicasen (E. Amodio e Y. Rivas, 2013).

La heteronormatividad al igual que el patriarcado fue impulsada por el patrón colonial de poder como mecanismo para preservar y reproducir un tipo de familia funcional a las necesidades del sistema de dominación y explotación del capital. El control de los cuerpos, de la sexualidad, implica el desarrollo de una estrategia demográfica para el control de las poblaciones (su mantenimiento y crecimiento) y la reproducción de las estructuras jerárquicas.

De esta forma, la sociedad patriarcal y heteronormativa, hoy común a toda América Latina, es un producto histórico del despliegue de la colonialidad del poder, de la mundialización del capitalismo colonial/moderno. Si bien es cierto, en el periodo pre-colombino existieron prácticas misóginas y heterosexistas, el patriarcado y la heteronormatividad, tal como hoy existe, es una consecuencia de la hegemonía occidental.

T/ Luis R. Delgado J.

@LuisRDelgadoJ

Valencia / Edo. Carabobo