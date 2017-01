¿Palangre? (Opinión)

El 4 de enero de este 2017 que comienza Nitu Pérez Osuna escribió en su cuenta Twitter: “Su música no es del alma…sino de la avaricia. Nunca tendrá mi aplauso”. Al tuit está adjuntada una caricatura en la que aparece Gustavo Dudamel dirigiendo indiferente ante un niño pobre que clama por comida y medicina. En la sátira en vez de notas musicales flotan dólares.

El mismo día en una panadería de El Cementerio, un señor mayor, cansado y molesto por la inoperancia en la venta del pan, le dijo al dueño: ¡No te metas con el pan del pueblo! El lusitano, con su porte de colonizador, le respondió: ¡tu pan no es mi problema!

Al escualidismo y al gran sector de desclasados que se cree escuálido (pero que no lo es, entiéndalo), le molesta sobremanera que el mejor director venezolano de todos los tiempos no arremeta contra el Gobierno y mantenga una posición de “indiferencia ante la crisis por la cual se encuentra atravesando Venezuela” (como dicen páginas contrarrevolucionarias). Es importante que Pérez Osuna sepa que Dudamel es embajador cultural de Venezuela. Su función no es responder preguntas malintencionadas que tienen como fin alimentar el odio. “La situación país”, como llama la oposición a la crisis generada por una guerra económica y psicológica, es profundamente cultural.

¿Será que Pérez Osuna cree que el problema del desabastecimiento, mala distribución, sobreprecios, estafa y especulación es culpa del Gobierno? ¿Qué pensará sobre la siembra de paramilitares, el boicot de Fedecámaras y Consecomercio, el dólar today y el dólar cucuteño, las bases militares en Colombia y su meretricio ante la OTAN? ¿Por qué los periodistas al servicio de la oligarquía sustituyeron el código deontológico por el palangre? ¿Por qué se unían a la campaña de descrédito a Saddam Hussein en Irak y Muammar Gaddafi en Libia y luego ocultan la verdad que se vive actualmente en estos dos países? ¿Quiénes se van de Siria lo hacen por la política de Bashar al-Assad o del Estado Islámico creado por el imperialismo gringo?

El pueblo sabe que la sociedad está enferma. Tiene un virus de antivalores que fue inoculado por el capitalismo. El bachaqueo, malandreo, pranes, son síntomas. Simón Rodríguez lo dijo: “…La enfermedad del siglo es una sed insaciable de riqueza”. El antídoto está en los poderes creadores del pueblo. El Colectivo 114 puso a rodar por las redes la serie de cuadernillos “Para leer en la cola” donde se habla de todo esto.

Señora Nitu, a Dudamel no le hace falta su aplauso, así como a Venezuela no le hace falta su periodismo al servicio de quienes acaparan, estafan y negocian con la comida y la medicina del pueblo.

colectivo114@gmail.com