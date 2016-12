“Cuentos sobre galaxias y otras fronteras del presente con el futuro” (Opinión)

El reto de todo abuelo que tiene nietos inteligentes e imaginativos es justamente contarles un cuento que les interese y los mantenga pendientes de la narración. Siempre recuerdo las palabras y la voz de uno de mis nietos, el mas curioso de todos, que me decía: “Abuela, cuéntame un cuento nuevo, largo y ‘sin leer’ ”. Es decir, me estaba lanzando el gran reto que se puede hacer que es ser capaz de crear algo diferente, interesante e inverosímil.

Esto que voy a contarles tiene todas las características antes señaladas, salvo la última, porque no es inverosímil, sino que es una realidad que comenzamos a vivir desde ahora y que será la pauta del futuro de todos nosotros: el mundo de las galaxias; la llegada y recorrido de los espacios infinitos.

Indudablemente que no tenemos que hacer funcionar nuestra imaginación que, bien sabemos, significa el esfuerzo de traducir a palabras o pensamiento las fantasías, esto es, todo aquello que escapa de la realidad y se convierte en hipótesis no demostrable ni con la lógica ni con la razón. No es necesario gastar nuestros esfuerzos imaginativos por cuanto hay una situación en curso constituida por los vuelos aeroespaciales que permiten a los cohetes elevarse verticalmente a mas de 4.500 kilómetros por hora, hasta que su motor principal inicie su regreso a la Tierra, con una imagen que alguien definió como “la del clavadista que se lanza desde el espacio”.

En efecto, Jeff Bezos, fundador de Amazon, acaba de completar el primer vuelo de prueba de la nave espacial suborbital denominada New Shepard, nombre dado en honor a Alan Shepard, quien realizó el primer vuelo suborbital.

El proyecto de Bezos no es el único que está siendo elaborado con el deseo de internarnos en los espacios infinitos, sino que ya existen varios creadores compitiendo entre sí, como es el caso de Virgin Galactic y XCOR Aerospace. ¿Cuál es el destino inmediato de estos soñadores? Pareciera Marte, por ser el planeta mas cercano a la Tierra, pero en realidad los estudios que se hacen no se limita a una sola meta.

Momentáneamente están operando con naves no tripuladas, pero con la previsión de que lo sean dentro de muy poco tiempo. ¿Cómo explicarles a esos ávidos comedores de fábulas como son los niños, cual es el tamaño de estos cohetes? Porque, si han visto alguno, ha sido de lejos y, por ello aparentan ser pequeños puntos en el espacio, pero el cohete de Bezos es el gigantesco New Glenn. El New Glenn mide siete metros de diámetro y supera los 82 de altura y tiene capacidad para transportar satélites y personas y en su versión actual la parte principal del cohete ya tiene la facultad de regresar a la Tierra para aterrizar.

En la última demostración que se hizo de la nave espacial no tripulada, el despegue fue desde el oeste de Texas, impulsado por un motor movido por hidrógeno líquido y logró llegar a la altitud de 94 mil metros. En el espacio se produjo la separación de la cápsula en la que eventualmente iría la tripulación del módulo de propulsión la cual regresó a la Tierra con la ayuda de su paracaídas.

Pues bien, esto es lo que hay que contarles a los nietos y decirles, como dice uno de los propulsores del sistema, que la verdadera innovación del mismo se producirá cuando deje de preguntarse cómo llegar hasta allá y se dé respuesta a qué es lo que vamos a hacer en el espacio: ¿motivos bélicos? ¿develación de los secretos del universo? ¿simple interés científico? ¿necesidad urgente de abandonar nuestro planeta peligroso y en peligro?

