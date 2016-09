Anécdota con moraleja (Opinión)

“Como gallina que mira sal”, así me observó la dueña del kiosko de periódicos ubicado en “el este del este”, cuando le solicité el Correo del Orinoco: “aquí no vendemos ese periódico”, me soltó con ese halo de desprecio que suelen tener los desubicados sociales cuando le sirven de trapito de cocina a la oligarquía. [...]

“Como gallina que mira sal”, así me observó la dueña del kiosko de periódicos ubicado en “el este del este”, cuando le solicité el Correo del Orinoco: “aquí no vendemos ese periódico”, me soltó con ese halo de desprecio que suelen tener los desubicados sociales cuando le sirven de trapito de cocina a la oligarquía.

En resguardo de mi integridad física no me atreví preguntarle por Ciudad Caracas y mucho menos por Tribuna Popular, por lo que preferí seguir mi camino en busca de la información “oportuna, veraz y revolucionaria” a la que tengo derecho.

Rodé como una piedra e hice escala en las afueras de una estación del Metro, en donde aprecié, compitiendo con palmeritas y cigarrillos detallados, el inconfundible logo del periódico de mis desvelos.

- Amigo, me dirijo al señor que sirve con destreza el café mientras despacha chucherías, me da el Correo, por favor.

- Tenga, me lo entrega, es el último que me queda.

- ¿El último?… ¿y cuántos le traen?

- Antes me traían cinco y se vendían dos, ahora me traen 20 y se venden todos.

- ¿Todos?… ¡qué bueno!…y eso…¿por qué será?

Su respuesta, llena de lógica, me hizo saltar estilo Condorito:

- ¡Debe ser porque es el mas barato! (efecto de ¡boinnng! ).

La semana próxima pienso regresar donde la señora que me miró feo y cuando vea la ruma de nacionales y universales que se le quedan fríos, le pediré nuevamente el Correo y si me vuelve a decir que ella no vende ese periódico, le contaré el cuentico ese de “la mano invisible del mercado” y le diré que si no se pone las pilas, va a terminar vendiendo palmeritas y cigarrillos detallados.

Moraleja: Cuando veas los medios de la oligarquía subir de precio, pon los de la Revolución mas baratos.

T/ Armando Carías

armandocarias@gmail.com

Caracas