La Causa Justa de la Paz y la Unidad

Piedad Córdoba, es una de las mujeres más destacadas de la política colombiana. En medio de su agitada agenda nos permitió conversar sobre muchos temas de la actualidad colombiana, más que una entrevista, fue un diálogo reflexivo y con el cuidado que el momento político requiere. La ex senadora y luchadora por la paz habló con nosotros de sus perspectivas sobre los tiempos por venir en Colombia. En esta conversación, amenizada por un desayuno porteño, nos habló sobre muchos temas e inquietudes, que relatamos en forma sintética para las y los lectores.

Piedad, expresa de manera clara y certera sus reflexiones trascendentales sobre el Tratado de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP; con realismo anuncia los riesgos que visualiza para impedir su implementación; envía mensajes para seguir adelante con las transformaciones en medio de la coyuntura actual en Latinoamérica y empieza a dibujar el escenario posible de la construcción de una alternativa política en el futuro próximo del país; además al final responde lo que mucha gente se está preguntando ¿será candidata presidencia en el 2018?

Piedad, como conocedora del proceso de paz desde sus inicios y en medio de los cambios regresivos que vive la región, ¿cómo ves el contexto internacional para la implementación de los acuerdos de paz que se firmarán el próximo 26 de septiembre?

Aunque en los últimos años se hayan presentado cambios significativos en la región debido a los avances de las fuerzas de derecha, aún sobreviven los proyectos alternativos como Ecuador, Venezuela, Bolivia, países que han tenido mucho que ver con el proceso de paz y que siempre abogaron por una salida política al conflicto colombiano. El papel que desempeñarán en la implementación será crucial, porque como quedó acordado la CELAC hará parte de la comisión de verificación de la entrega de armas y posterior reincorporación de las FARC. Además, muchas organizaciones de izquierda de estos países han expresado su disponibilidad para garantizar que los acuerdos se cumplan. Esto quiere decir que el movimiento social y popular colombiano contará con este apoyo en las luchas posteriores a la firma. Así que creo que el contexto internacional y los proyectos alternativos serán claves para la implementación y al mismo tiempo algunos aspectos de la implementación ayudarán a fortalecer la unidad latinoamericana, pues el conflicto armado colombiano ha sido plataforma estratégica para los planes de desestabilización de gobiernos alternativos de la región.

¿Qué riesgos puede tener la implementación de los acuerdos? y ¿cuál podría ser el papel de los procesos de cambio en Latinoamérica ante esos eventuales riesgos?

Entre los riesgos que puede tener la implementación considero que uno de los más graves es el fenómeno del paramilitarismo, pues con el antecedente del exterminio de la Unión Patriótica sabemos cuánto puede costar y retroceder un proceso de paz. Si el Estado no toma medidas políticas para contrarrestar el avance del fortalecimiento de este fenómeno, el punto tres sobre la terminación del conflicto estaría en evidente peligro y por ende los otros puntos acordados también. Otro peligro nefasto para la implementación es que lo sustancial del Acuerdo Final lo incumpla el estado colombiano y si esto llegará a suceder el papel de la izquierda latinoamericana radica en la solidaridad que podamos tejer para lograr fortalecer la lucha del movimiento social y popular colombiano de exigir el cumplimiento de los acuerdos.

Existen voces en el mundo que ven como menor el acuerdo alcanzado, son voces desde algún sector de la izquierda colombiana e internacional que viene minimizando los alcances del tratado de la Habana, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia del acuerdo de paz para Colombia y para los proyectos transformadores latinoamericanos?

Si comparamos las causas y efectos del conflicto armado colombiano con los acuerdos firmados en la Habana, nos damos cuenta que son algo tímidos frente a esta magnitud. Sin embargo, tenemos que reconocer que el Acuerdo Final es el punto de partida para la construcción de La Paz en nuestro país y que después de tantos años de guerra esto es histórico y, en consecuencia, este Acuerdo le otorga herramientas al país para transitar hacia los cambios necesarios. Hay un aspecto del Acuerdo Final que me parece que es el más importante para los proyectos latinoamericanos alternativos y es la transformación de las FARC en partido o movimiento político, ya que además de ampliar el espectro político del país, le dará un impulso al movimiento social y popular colombiano, para posicionarse como una fuerza política con posibilidades de ser poder y gobierno. Esto sin duda aportaría a la unidad latinoamericana y al fortalecimiento de los proyectos alternativos ya existentes.

El ELN ha emitido un comunicado público diferenciándose de los acuerdos de paz con las FARC, por lo cual se siente muy distante el desarrollo del proceso de paz Gobierno-ELN pactado para iniciarse el 30 de marzo, ¿cómo ves que se pueda avanzar o destrabar ese proceso de paz con el ELN?; ¿qué puede pasar si no inicia ese proceso?

Creo que el escenario de implementación del Acuerdo Final puede ser una gran oportunidad para que el gobierno y el ELN establezcan la mesa de negociación. Si esto no sucede, se puede convertir en un obstáculo para poder llevar a cabo lo acordado en la Habana, pues la confrontación militar entre estos dos actores podría poner en peligro las Zonas Veredales de Normalización, lugares donde se va a llevar a cabo la entrega de armas para la reincorporación de las FARC. Ojalá el gobierno y el ELN entiendan esto y sumen sus voluntades para continuar avanzando hacia La Paz.

Con el escenario de paz que se avecina: ¿cuál puede ser el proyecto político alternativo que se construya en Colombia?, ¿cómo piensas que las FARC van a ayudar en un proyecto alternativo amplio?

Con la reincorporación de las FARC, las posibilidades para el fortalecimiento del movimiento social y popular colombiano son variadas, pues no podemos olvidar que el origen de esta insurgencia es político y ha logrado un acumulado de lucha que le dará otros matices a los escenarios políticos, para lograr no sólo la exigencia de la implementación, sino las demás reformas que no se trataron en los acuerdos y que son urgentes para la consolidación de La Paz en nuestro país.

En el 2017 inicia la campaña presidencial para suceder a Santos, y hay un tema que mucha gente se está preguntando: ¿cómo ves el escenario electoral del 2018, para los sectores alternativos?; ¿cómo te ves en ese escenario, serás candidata presidencial?

El escenario electoral del 2018 va a tener un vario pinto de expresiones políticas y aunque logremos divisar algunas de ellas, ese escenario es ahora muy incierto, sin embargo considero que hoy más que nunca la izquierda debe forjar una verdadera unidad, ya que estará en juego la consolidación de La Paz y en este sentido, debemos insistir en lo que nos une y olvidarnos de los asuntos que nos separan, así que mi candidatura dependerá de las discusiones y los espacios que las fuerzas de izquierda generemos para tomar la decisión más favorable sobre nuestro derrotero, La Paz.

T/Javier Calderón Castillo

Celag

F/Archivo