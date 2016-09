Cipayos sin vergüenza (Opinión)

Los pseudolíderes de la oposición venezolana son muestra perfecta del efecto alienante del aparataje que apuntala la dominación capitalista de unos pocos, poquísimos, sobre el resto de la humanidad. Cipayos ha habido y hay muchos en Nuestramérica, pero ninguno tan arrastrados como los nuestros dedicados a desprestigiar internacionalmente a Venezuela y a los venezolanos que pretenden gobernar. Actitud explicable entre los descendientes de quienes lograron dinero y posición sirviendo a las potencias dominantes de turno, pero lamentable entre quienes se conforman con las migajas de las migajas cedidas por los capos del capital a los primeros.

¿Será que no saben que mas de la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1 % de la población y que ellos no pertenecen a ese grupo sino a la colita sobrante del 99 % restante? ¿Qué no se han dado cuenta de que han llegado hasta donde han llegado gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué desconocen formar parte de una mínima minoría que no tiene que empeñarse para pagar servicios que carece gran parte de ese 99 o que le cuestan un ojo de la cara?

¿Será que no se han enterado de que el imperialismo y la civilización occidental están en decadencia y que hasta el pueblo estadounidense está cada vez mas consciente de ello? ¿Qué ignoran la destrucción causada por la voracidad imperialista a Irak, Afganistán, Sudán, Palestina, Yugoslavia, Siria, etc.? ¿Qué aprueban la violencia impuesta por Estados Unidos a Centroamérica, la invasión yanqui silenciosa a Colombia y Panamá, la destrucción de una sociedad tan orgullosa como la mexicana, el despojo y la aniquilación de campesinos, pueblos originarios y mujeres en Nuestramérica?

¿Será que creen que las Revoluciones Mexicana, Rusa y China, la Guerra Civil española, el movimiento independentista indio, la lucha por la independencia de Argelia, la Revolución Cubana, las causas africanas, las batallas de Martin Luther King y los Panteras Negras, los triunfos de los vietnamitas, etc. son cosas del pasado? ¿Qué desdeñan a las y los luchadores que en este mismo momento enfrentan al fascismo en nuestro continente?

Todo ello puede ser o no ser. Mas lo que no es posible ni aceptable es que ignoren que aquí hay un pueblo trabajando por la independencia y por la transformación integral del país. Un pueblo comprometido con el comandante Hugo Chávez y resteado con el presidente Nicolás Maduro.

Un pueblo que no acepta que sigan traicionando a la Patria y se escuden en la supuesta tardanza del referéndum saboteado por ellos mismos para provocar una confrontación fratricida y facilitar una intervención mas directa de EEUU en nuestra Patria. Un pueblo civil y militar dispuesto a impedir otra aventura golpista como la de 2002.

¡No volverán!

