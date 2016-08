Formación soberana (Opinión)

El Plan de Formación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, la semana pasada inició como herramienta para el desarrollo de capacidades sociopolíticas y técnicas para coadyuvar en la “construcción del Nuevo Modelo Económico Productivo Socialista”, un modelo fundamentado en la necesidad no solo de superar la situación actual de guerra económica no convencional, [...]

El Plan de Formación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, la semana pasada inició como herramienta para el desarrollo de capacidades sociopolíticas y técnicas para coadyuvar en la “construcción del Nuevo Modelo Económico Productivo Socialista”, un modelo fundamentado en la necesidad no solo de superar la situación actual de guerra económica no convencional, sino de transformar la relación de las fuerzas productivas nacionales.

El comandante Hugo Chávez solía decir que el problema mas difícil de superar en la construcción del socialismo era que el sujeto político de la Revolución no lograba imaginar cómo sería vivir en una sociedad socialista y por eso no podía realmente construirla, lo que me hace pensar en la utopía robinsoniana que Chávez nos explicaba en el Libro Azul.

Pero mas allá de eso, lo que hay que tener claro en el contexto del escenario de guerra no convencional que tenemos, en el que se nos da la caracterización de “Estado fallido”, parte “del eje del mal”, que los baluartes de la democracia (representativa) y la libertad deben “torcer” para que tome nuevamente su cauce “normal” aceptado por el imperialismo para dejar de ser una “amenaza inusual y extraordinaria” es que -como dice una ministra- existe una rebelión de la burguesía, porque al final esta confrontación no se entiende si no nos ubicamos en el ámbito de una lucha de clases en un espacio donde, extrañamente, quien detenta el poder es la mayoría proletaria.

En este contexto el adversario se mimetiza y busca la manera de horadar la mente y el corazón del pueblo, afectar nuestra conciencia de clase y la moral revolucionaria, para hacernos caer en la desesperanza.

Pero a pesar de la situación en la que nos encontramos con la disminución de divisas, así como de inversión y préstamos extranjeros por el aumento del índice de riesgo país; a pesar de la situación incipiente en que se encuentra nuestra industria; a pesar de los ataques de la derecha transnacional tanto en la llamada comunidad internacional como en la guerra no convencional a lo interno del país, entre muchas otras cosas; a pesar de todo eso, lograremos superarlo, pues “las crisis son oportunidades para crecer” y transformar, si entendemos que debemos seguir uniendo esfuerzos para fortalecer conciencias y corazones con capacidades sociopolíticas y técnicas a través de la formación soberana.

T/ Carolina Escarrá G.

cescarragil@gmail.com

Caracas