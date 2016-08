El Kiosco de Earle: Otra vez Natalia

En Natalia Sayalero confluían la belleza y el talento. No solo por su parentesco con la ex Miss Universo, Maritza Sayalero –aunque también por esa estirpe-, sino por ella misma. Uno de esos días de docencia en la UCV, llegó al curso de Periodismo de Opinión y, si su elegancia impactó al salón, fue su [...]

En Natalia Sayalero confluían la belleza y el talento. No solo por su parentesco con la ex Miss Universo, Maritza Sayalero –aunque también por esa estirpe-, sino por ella misma. Uno de esos días de docencia en la UCV, llegó al curso de Periodismo de Opinión y, si su elegancia impactó al salón, fue su inteligencia, dedicación y curiosidad intelectual las dotes que la hicieron destacar en la Escuela de Comunicación Social. Ayer no vino a clase y a todos nos embarga esta tristeza.

T/Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas