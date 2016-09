Reformismo o Revolución (y III)

Esta última entrega de nuestro trabajo “Reformismo o Revolución” coincide con la victoria de las fuerzas patriotas en el pulso político generado este 1º de septiembre, en el que el envión imperialista acopió fuerzas para inmoral, ilegal y antipopularmente intentar reeditar el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que derrotado por el [...]

Esta última entrega de nuestro trabajo “Reformismo o Revolución” coincide con la victoria de las fuerzas patriotas en el pulso político generado este 1º de septiembre, en el que el envión imperialista acopió fuerzas para inmoral, ilegal y antipopularmente intentar reeditar el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que derrotado por el pueblo heroico el 13 de ese mismo mes, puso en evidencia las maniobras criminales del fascismo opositor.

No contó el enemigo imperialista con que, gracias al legado del comandante Hugo Chávez y al liderazgo de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, como pueblo hemos elevado nuestros niveles de conciencia; nos hemos esclarecido en las estrategias y tácticas del enemigo y nos encontramos unidos como hijos de Bolívar, invictos en cada una de las confrontaciones que nos ha planteado la oligarquía transnacional y sus aparatos de dominación política, económica, militar e ideológica.

Podemos decir, con Sun Tzu, que si “…el arte de la guerra consiste en desbaratar los planes del enemigo”, lo hemos logrado otra vez en esta última escaramuza porque amamos nuestra Patria y la defenderemos en el terreno que sea con moral, unidad e inteligencia. Seguimos mostrando que desde aquel intento de 2002, como dijo nuestro Comandante Eterno: “Cada 11 tendrá su 13 al cuadrado”.

Coinciden también estas líneas con la convocatoria nacional que hace el presidente Maduro a las fuerzas patriotas para lanzarnos en Ofensiva Integral Revolucionaria y lograr, desde una perspectiva estratégica, consolidar las victorias alcanzadas en la Guerra Híbrida (No Convencional) que libramos contra el enemigo imperial.

Al respecto, nos dice nuestro Presidente Obrero:

1) “…Vamos a abrir una línea de debate para recibir todas las verdades, críticas y autocríticas del pueblo, para así cambiar todo lo que se tenga que cambiar y perseguir a los burócratas y corruptos”. Debate que debe servir también para continuar fortaleciendo la conciencia del deber social, en la vanguardia revolucionaria y en el pueblo en general. Para que sigamos avanzando en la consolidación de la nueva hegemonía popular.

2) “…Abordaremos el tema de las Misiones y Grandes Misiones de la Revolución Bolivariana, las cuales deben cerrar el año 2016 cumpliendo todas sus metas. Empezando por la Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Adentro Salud, Misión Transporte, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, entre otras; mientras protegemos el salario de los trabajadores de la Patria”. Es la agenda social para la protección del pueblo.

3) En la agenda económica, “…trabajaremos en la recuperación y la derrota definitiva de la guerra económica en todo el país”. Acelerar la marcha en la construcción del nuevo modelo económico de la Revolución.

Como puede observarse fácilmente, la Línea Nro. 1 atañe específicamente al propósito de nuestro trabajo contra el reformismo como desviación, el cual entraña graves peligros para nuestro proceso de liberación, habida cuenta de las acciones del enemigo estratégico para torcer mediante métodos “blandos” y subrepticios la cohesión de las fuerzas revolucionarias, atacando su moral y trabajando las debilidades de actores políticos en distintos niveles.

Fidel Castro, el compañero y comandante Fidel, citando a San Ignacio de Loyola, nos deja claro que: “En el asedio a una fortaleza toda disidencia es traición”. Por tanto, sin tapujos ni vacilaciones, debemos reafirmar que, como nunca, es la hora de la lealtad chavista, bolivariana y revolucionaria para vencer en épica ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!

Por eso es menester caracterizar con propiedad y lucidez quién es el enemigo, cómo se manifiesta, cómo se mimetiza en el seno de las filas revolucionarias, qué métodos emplea y cuáles son las maniobras eficaces para lograr su detección y neutralización temprana.

Dentro de esa caracterización del enemigo es necesario distinguir con claridad dos nociones esenciales, que nos aporta Lenin en sus Obras Escogidas:

1) El enemigo estratégico: es aquel que se opone a que la Revolución logre su objetivo final, que es el triunfo definitivo del pueblo sobre sus opresores. Lo constituye el imperialismo, la burguesía internacional y sus lacayos locales.

2) El enemigo inmediato: materializado en la principal traba u obstáculo que impone el enemigo estratégico para la concreción del triunfo revolucionario. Podemos afirmar que en la actual coyuntura lo constituye la Guerra Híbrida (No Convencional), expresada sobre todo en una feroz guerra económica contra el pueblo.

EL PAPEL DEL PSUV Y DEL GRAN POLO PATRIÓTICO

Nuestro Alto Mando Político de la Revolución, como fieles legatarios del Comandante Supremo, ha fraguado su desempeño en victoriosos encuentros contra el enemigo imperialista. Por tanto hay que reconocer su patriótica eficiencia y eficacia en materia de dirección política y gestión gubernamental.

Sin embargo debemos, en esta nueva Ofensiva Integral Revolucionaria, vincularnos e imbricarnos extensa y multitudinariamente con las masas y las organizaciones de base haciendo letra viva las 5 Líneas de Acción Política que nos legó el comandante Hugo Chávez; crear una audaz política de alianzas con sectores adherentes de la sociedad y rubricar una monolítica unidad cívico-militar bolivariana, revolucionaria, socialista; es decir, chavista, que nos enrumbe hacia la victoria definitiva de la Patria sobre el imperialismo y cualquiera de sus manifestaciones.

A propósito de la política de alianzas mencionada en el párrafo anterior, es necesario enfatizar en que esto no significa en modo alguno hacer causa común con las posturas conciliadoras, aparentemente pragmáticas y realistas, que proponen diversas formas de alianza duradera con el capital e incuban la intención de frenar en seco el proceso de transformaciones revolucionarias. Huelga insistir en que el comandante Chávez jamás abrigó la esperanza de que los capitalistas y el sistema capitalista constituyeran la solución para los problemas medulares del cambio revolucionario. “Una Revolución -declaró enfáticamente, parafraseando al Che- tiene que desprenderse de las armas melladas del capitalismo, porque si no el capitalismo termina engulléndose la Revolución”.

Sin embargo, conocedor de que una condición de vida de la Revolución es avanzar en la consecución de sus objetivos, una preocupación permanente de Chávez fue profundizar y radicalizar el proceso revolucionario de forma progresiva.

Las revoluciones son fuertes en movimiento y débiles en reposo, pero no todo movimiento significa profundización ni radicalización. Antes bien, el exceso de acciones y movimientos de una revolución, en particular, cuando sus objetivos no son adecuados a las peculiaridades concretas de la coyuntura histórica, tiende a obrar en detrimento suyo.

Como afirmara el comandante Chávez con referencia a José Martí, ser radical significa ir a la raíz. Todo lo que contribuya a fortalecer y hacer avanzar la Revolución es radical. Sin embargo, constituye un falso radicalismo el trazado de objetivos extemporáneos, exógenos y voluntaristas, que pueden resultar atractivos como el clásico canto de las sirenas, pero que resultan políticamente inviables e, incluso, autodestructivos, en una coyuntura histórica específica.

En esta etapa definitoria de la Revolución Bolivariana, hemos continuado dando pasos para avanzar hacia el punto de no retorno. Queda mucho camino por andar, pero, quién puede dudar que la permanente y actual arremetida imperial contra nuestra Patria es una muestra mas de que este proceso sigue teniendo como brújula el camino de la Revolución, el legado de Chávez, y que los que hoy han asumido la responsabilidad histórica de dirigirlo tienen claro que el Socialismo Bolivariano es nuestra meta.

Si ese rumbo bolivariano, revolucionario, chavista, antiimperialista se intentara desviar, nosotros seríamos los primeros en salir a la denuncia y a la batalla. ¡Por el legado de Chávez, por este pueblo valiente e invicto, por la Patria, seguimos y seguiremos en combate hasta vencer!

¡No al reformismo!

¡Los apátridas no volverán!

¡El presente es de lucha, el futuro nos pertenece!

¡Hasta la victoria siempre!

¡Venceremos!

T/ Adán Chávez Frías

@Adan_Coromoto

Barinas / Edo. Barinas