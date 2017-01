Construir futuros (Opinión)

Hoy frente a las dificultades que atraviesa nuestra amada Patria nos motivamos e impulsamos para responder este mágico reto que dibujó Nelson Mandela cuando dijo: “…todo parece imposible hasta que se hace”. Y es que de eso se trata, de construir futuros que atiendan realidades que parecieran insuperables.

Concretamente me refiero a la necesidad de sellar la enorme grieta que existe entre los venezolanos. Es indispensable hablar de esos temas fundamentales, porque allí está la esencia de nuestros desencuentros. Hoy día puede palparse una rebeldía generalizada que debemos atacar y acabar de inmediato.

Debemos seguir motivando a nuestros jóvenes enseñándoles con el ejemplo. Basta de peleaderas. Demostrémosles que todo lo que se propongan pueden lograrlo si ponen el máximo esfuerzo. Tenemos que crear espacios para su educación, esparcimiento y desenvolvimiento profesional. Motivarlos desde adentro, darles oportunidades, sembrarles valores y amor por su tierra. Lograr que sean realmente felices y que nos ayuden a construir un futuro mejor.

Es cierto que existen dificultades, pero no hay imposibles. El verdadero reto es entender y asumir con conciencia que todos tenemos la responsabilidad de trabajar por ese país que queremos.

El diálogo es fundamental para alcanzar esos objetivos. Y cuidado, esto lo dijo el enviado papal Claudio María Celli: “…El problema no es que la Santa Sede pierda, es el pueblo venezolano el que se hunde mas. Porque si acaso en una delegación o la otra quieren terminar con el diálogo, no es el Papa sino el pueblo venezolano el que va a perder”. ¡Prestemos atención! No perdamos diciembre para reencontrarnos. Es urgente y necesario.

ne.danterivas@gmail.com

Caracas