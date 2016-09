El kiosco de Earle: MM

Las siglas “mm” significan “milímetro”, pero en mayúsculas, después del 1-S, quieren decir “Maldita Mud”. No me gusta la expresión, por muy “tendencia mundial” que haya sido. Mi abuela, católica practicante, y mi madre, legionaria de María, me inculcaron que no se debe maldecir. Las lecciones religiosas de la infancia no la borran las lecturas de todas las Rosas Luxemburgo de la juventud. Si la blasfemia –¡Maldita Mud!- proviene de tu propia gente, el infierno es inesquivable.

earlejh@hotmail.com

Caracas