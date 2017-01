Rivalizar con lunáticos (Opinión)

Debe ser algo difícil rivalizar con lunáticos. Es mas, alternar con alguien así es cuento de horror.

Pues como dicen mis colegas: si hay algo difícil con los lunáticos es probar que lo son, debido justamente a su capacidad de seducción y sus habilidades de hechizo.

Además son mañosos en política, los negocios y con el mundo empresarial.

En el caso de nuestros políticos lunáticos es aun peor. Pues su carácter es una copia de modelos de psicópatas que mantienen principios, letra, espíritu e ideas, de poca integridad: por ejemplo, Mauricio Macri, Michel Temer, Juan Manuel Santos.

Aquí imitan cualidades de políticos que hasta Hollywood desprecia, por ejemplo, cínicamente ocultan, entre otras, la idolatría por ese paradigma de la psicopatía que es Donald Trump. Admiten y comparten sus principios. Obvio como lunáticos lo olvidan fácilmente. Se hacen los locos con lo que el lenguaje bárbaro de Donald le está diciendo al mundo.

Agreguemos, para que no se sorprendan, algunos psiquiatras entre ellos Robert Hare, PHD de la Universidad de Columbia Británica de Canadá, quien por tres décadas investiga sobre la psicopatía y expresa: “…ellos están en todas partes, viven entre nosotros y tienen formas mas sutiles de hacer daño que las vías meramente físicas”.

Para el lunático cada error es materia de olvido. Que luego supera con otra ramplonería. Nuestra historia está llena de sus desaguisados, cada uno con nombre propio, uno histórico: “El Paquetazo de 1989” y “El Caracazo”. Mas actuales: “Mesa de la Unidad”, “Huelgazo petrolero” “El Carmonazo”, “ El Altamirazo”, “La Salida”, “El Guarimbazo”, “El Firmazo” ”, “La Toma de Venezuela”, “La Toma de Miraflores”, “El RR”, “El 350.. tazo”, “El Renunciazo”, “El Cartazo de la OEA”, “El Arrechazo”, “La Toma de la OEA”, “El Abandono del Cargo”.

Esta nueva Asamblea, 6-D o Cámara 6-D, no es de política, sino cámara de pulso psicopatolunático. Pero tiene una ventaja, no tendrán nunca un fracaso. Obvio, fracasa quien tiene un objetivo o un programa y no lo cumple. No es su caso, ni tienen un objetivo y menos exhiben (porque no pueden) un programa político. Solo tienen una obsesión psicopática: tomar el Gobierno ¡ya!

Bueno saber quién atesora un carácter lunático, miente y no sabe por qué. Lo hace pues su nivel de conciencia es tan bajo y colonizado y malinche como egoístas son en sus principios. Duda final: ¿El lunáticos nace o se hace? Nadie responde…psicópata no reconoce culpa alguna y menos acepta dialogar como medio para convenir civilizadamente.

tuliomon@gmail.com

Caracas