Oposición intenta implementar parlamento virtual para que parlamentarios prófugos puedan votar

Los partidos del llamado G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) pretenden implementar un parlamento virtual para que sus diputados prófugos de la justicia venezolana voten en la Asamblea Nacional (AN), y desconocer así a los suplentes, denunció este martes el parlamentario del Bloque de la Patria Francisco Torrealba.

«El diputado (actual presidente de la AN, Juan) Guaidó sabe que no tiene los números para ser electo el 5 de enero, por eso está tan nervioso que pretende llevar adelante, junto con el G4, una locura como desconocer la presencia y existencia histórica de los diputados suplentes en este parlamento, de manera que si ellos intentan crear un parlamento virtual, tendrán que crealo en una nube, porque aquí en el Palacio Federal Legislativo las decisiones se toman con los diputados y diputadas presentes en la Cámara, no con los ausentes», sentenció Torrealba en declaraciones a la prensa.

Explicó: «Estas locuras del diputado Juan Guaidó no tienen pertinencia en un país donde se respeta una Constitución y el Reglamento Interior de Debate, que es ley de la República».

En este sentido, William Gil, diputado del Bloque de la Patria, recalcó que «ellos (los diputados del G4) lo quieren hacer desde el exterior, votando los prófugos de la justicia, y quieren violar la Constitución, y alertamos al pueblo venezolano: nosotros, los diputados del Bloque de la Patria, nos mantendremos firmes y vamos a defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

11.50 AM || A la espera del quorum reglamentario en la AN. La mayoría parlamentaria pretende cambiar reglamento Interior y de Debates para forzar la reelección de Guaidó, requerirían 2/3 partes de los votos y las discusiones como cualquier otra Ley y no los tienen. pic.twitter.com/QgjhWJ1hLw — PSUV (@PartidoPSUV) December 17, 2019

#VIDEO 📹 Diputado Julio Chávez explica que la mayoría parlamentaria de la derecha en la AN no puede violar la Constitución para cambiar a su antojo una Ley Orgánica, como es el Reglamento Interior y de Debates. #IdearioBolivariano pic.twitter.com/LdyDLRhMCl — PSUV (@PartidoPSUV) December 17, 2019

F/AVN F/Twitter