Optimizan línea de transmisión en El Tablazo-Cuatricentenario en Zulia

Fue rehabilitada la línea de transmisión uno El Tablazo-Cuatricentenario de 400 Kv que pasa por el Lago de Maracaibo desde su costa oriental hasta la costa occidental, informaron las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con la finalidad de garantizar la estabilidad del servicio en la región occidental del país.

El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, inspeccionó personalmente las maniobras y detalló que más de 20 trabajadores de la estatal ejecutaron un mantenimiento correctivo mayor. Las labores consistieron en:

​Reemplazo de 181 toneladas de perfiles en las torres de transmisión, las cuales miden en promedio 150 metros cada una.

​Sustitución de 84 cadenas de aisladores, acciones que aseguran la operatividad de la estructura.

​Por su parte, el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt, destacó que estas adecuaciones garantizan la operatividad de la estructura y permiten sumar más megavatios a la carga de energía asignada a la región. Al respecto, el ministro Márquez añadió que luego de esta primera fase vendrá la sustitución de conductores y el cable de guardia.

​Frente de generación y distribución

​Durante su visita al estado, el ministro Jorge Márquez también constató el avance de las obras en las plantas de generación termoeléctrica, consideradas infraestructuras eléctricas de alto impacto que beneficiarán a más de cuatro millones de zulianos. Se inspeccionaron:

​Planta Ramón Laguna, en Maracaibo.

​Termozulia, perteneciente al Complejo Termoeléctrico General en Jefe Rafael Urdaneta en La Cañada de Urdaneta.

​Alumbrado público y atención a las comunidades

​En el ámbito de la distribución, Corpoelec ejecutó importantes jornadas de mantenimiento y modernización, en el caso de la parroquia San Isidro en Maracaibo, se realizó la sustitución de transformadores y control de vegetación en el sector Arca de Noé, en respuesta la solicitud de los habitantes a través de la VenApp del 1×10 del Buen Gobierno.

Mientras que, en el municipio Valmore Rodríguez, se culminó con éxito el plan de reacondicionamiento y modernización del alumbrado público en las parroquias La Victoria y Rafael Urdaneta, para favorecer a 47 mil residentes con entornos más seguros y visibles. Esta acción forma parte del Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas con equipos de alta eficiencia energética.

​Entretanto, en el bulevar 5 de Julio de Maracaibo se instalaron 180 luminarias LED en la calle 77. De acuerdo a informaciones suministradas por Corpoelec, se han instalado mil 800 nuevas luminarias en el municipio Maracaibo.

​Estas acciones integrales de Corpoelec buscan estabilizar y modernizar el sistema eléctrico en el estado Zulia, desde la generación y transmisión hasta la distribución y el alumbrado público.

F/Medios nacionales