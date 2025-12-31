Optimizan servicio hídrico a más de 628 mil habitantes en Yaracuy

Durante el año 2025 fueron ejecutados diversos proyectos de gran envergadura en materia de agua potable y saneamiento en favor de 628 mil habitantes del estado Yaracuy, a través del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (MinAguas).

Estas obras, realizadas bajo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, contaron con el esfuerzo mancomunado entre la gobernación, las alcaldías y el Poder Popular organizado a través de las Mesas Técnicas de Agua, con el fin de fortalecer el sistema hídrico en la región.

En el transcurso de 2025, las cuadrillas recuperaron 80 pozos profundos mediante la sustitución de motores, bombas y componentes eléctricos. Asimismo, la gestión incluyó la inauguración de 12 fuentes hídricas nuevas, que requirieron labores de perforación, electrificación y empalme a la red de distribución para asegurar un suministro eficiente a la población.

Proyectos estructurantes y saneamiento

En materia de infraestructura, se instalaron 13 mil 289 metros de tubería de agua potable en varios municipios del estado. Esta acción mejoró el servicio para 460 mil 396 personas, con una producción de caudal de mil 656 litros por segundo. En cuanto al sistema de aguas servidas, la fuerza trabajadora reconstruyó cuatro mil 489 metros lineales de colectores, así como la limpieza de bocas de visita y el empotramientos en todo el territorio yaracuyano para favorecer a 167 mil 819 ciudadanos.

La plataforma 1×10 del Buen Gobierno permitió una respuesta efectiva ante las solicitudes de las comunidades, con un enfoque en la corrección de averías y la activación de pozos. Según los datos gestionados por la Sala de Autogobierno Popular, el mecanismo alcanzó un 97.40 % de eficacia en la entidad.

Con estas metas cumplidas, el Ministerio de Atención de las Aguas ratifica el compromiso con la segunda transformación del Plan de la Patria 2025-2031 para el bienestar de las familias venezolanas.

F/Prensa Aguas de Yaracuy