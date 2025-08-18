Optimizan sistema eléctrico en beneficio a más de 36 mil mirandinos

En el contexto de las acciones para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ejecutó labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la subestación Tacarigua 115/13,8 kV, ubicada en el estado Miranda.

Las maniobras incluyeron corrección de punto caliente en el seccionador de línea, limpieza de componentes, ajuste de tornillería y reemplazo de cuchillas con el objetivo de optimizar el servicio eléctrico para 36 mil 182 habitantes de los municipios Brión y Buroz.

Estas acciones fortalecen el funcionamiento del circuito Los Perezas 13,8 kV, garantizando mayor estabilidad en el suministro eléctrico para las comunidades.

Con este despliegue técnico, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y CORPOELEC reafirman su compromiso con el pueblo mirandino, priorizando la atención directa y el fortalecimiento de la infraestructura energética en el eje Barlovento.

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC