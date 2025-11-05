Organismos de seguridad fortalecen protección ciudadana en Mérida

Para evaluar el avance de los trabajos operativos y coordinar acciones en aras de incrementar las labores de patrullaje, seguimiento y resguardo en todo el estado Mérida, se realizó una reunión de seguimiento del área de seguridad ciudadana en la sede del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (Iapebm).

“Estamos aquí reunidos para reforzar el compromiso con la paz y la tranquilidad del pueblo merideño. La cooperación entre los cuerpos policiales, militares y el Poder Popular, junto con la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) n.º 22 Mérida, garantiza una respuesta efectiva ante cualquier situación que afecte la seguridad ciudadana”, expresó el general de brigada Antonio Rodríguez quien presidió el encuentro.

Asimismo, se revisaron los dispositivos y despliegues en la región para consolidar una fusión estratégica entre las fuerzas militares, policiales, de gestión de riesgo y comunitarias, en aras de fortalecer la prevención del delito y la atención inmediata a las emergencias.

Para finalizar, Rodríguez aseguró que estas reuniones se realizarán periódicamente para garantizar una gestión eficiente y coordinada en materia de seguridad.

F/Gobernación de Mérida