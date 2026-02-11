Organizaciones argentinas se solidarizan con Cuba

Diversas organizaciones argentinas iniciaron una campaña de solidaridad con Cuba ante las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos, recolectando donaciones para paneles solares, insumos médicos y alimentos.

El acta del encuentro hizo un llamado “al conjunto del Pueblo Argentino y a sus estructuras políticas, sociales y sindicales” frente al “aislamiento al que está siendo sometida Cuba por el gobierno del presidente Donald Trump”.

La campaña también contempla eventos culturales y políticos y la presentación de una carta ante la ONU para apoyar al pueblo cubano. El comunicado destacó que Cuba “no representa amenaza alguna para Estados Unidos” y subrayó el impacto humanitario del bloqueo, especialmente en el suministro de petróleo, alimentos y medicinas.

Firmaron el acta gremios, partidos políticos y organizaciones sociales, como las dos Centrales de Trabajadores de Argentina, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

Rubén Zaccaro, presidente de la Casa de la Amistad Argentina-Cubana, adelantó que más colectivos se sumarán a la iniciativa, coordinando esfuerzos en apoyo a la población cubana.

