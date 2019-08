Organizaciones sociales de República Dominicana repudian bloqueo contra Venezuela

Las organizaciones políticas y sociales de República Dominicana rechazaron este viernes la reciente orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, donde se intensifica el bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela.

En ese sentido, a través de un comunicado, los signatarios solicitaron el desbloqueo a la nación suramericana por considerar a las sanciones coercitivas e ilegales, al margen de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, así como de los derechos humanos y crimen de lesa humanidad, reseñó Prensa Latina.

Exhortaron a la administración de Donald Trump la anulación de la orden ejecutiva con el que se congelan todos los bienes de la República Bolivariana de Venezuela que se encuentren en la nación norteamericana.

«Les recordamos a Trump y a su Gobierno que no son los tiranos del mundo, ni estupradores divinos de soberanías, y no están al margen de la Carta de las Naciones Unidas, ni de la Corte Internacional de Justicia y no tienen derecho a perseguir a ningún país, tal lo hacen contra Venezuela», resaltan, citó la agencia.

Además, realizaron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para que condenen los bloqueos económicos que ejecuta Estados Unidos y emplear las medidas legales correspondientes para finalizar con ello.

Remarcaron su solidaridad con el pueblo venezolano y destacaron que están dispuestos para defender la soberanía de Venezuela.

Entre las organizaciones que rubricaron el Comunicado se encuentran: Frente Amplio, Movimiento Rebelde, Popular Dominicano, Comité de los Derechos Humanos, Patriótico Francisco Caamaño, Fundación Jesús en tí Confío, Fuerza Boschista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, refirió la nota.

T/AVN

F/Archivo