Orluis Aular: “He tenido una gran temporada 2019”

El ciclista yaracuyano Orluis Aular, campeón del J Pro Tour en Japón este año, dijo al diario español Marca que entre sus prioridades para la temporada 2020 están “hacer unas excelentes olimpiadas, ganar etapas claves en las mejores carreras del circuito UCI y ayudar a mi equipo como buen rematador que soy”.

El venezolano, quien se encuentra haciendo pretemporada con el Caja Rural Seguros en España, equipo al que llegó como uno de los principales fichajes hasta 2021, declaró al portal español que el 2019 le dejó un balance muy positivo en lo personal y grupal: “Al final he hecho una gran temporada”.

“El mejor momento que tuve en 2019 lo viví ganando la Vuelta a Venezuela en mi país, gané cinco de las ocho etapas”, señaló Aular, lamentando “la mala jugada de los calambres” que le imposibilitaron hacer unos mejores Juegos Panamericanos en Lima.

AYUDAR PRIMERO

“Sabemos que tengo una gran punta de velocidad, es por ello que espero ayudar a mi equipo en lo que más pueda a lo largo de la próxima campaña”, reiteró el mejor ciclista de Japón este 2019, año en el que logró 7 victorias de 22 posibles con el Matrix Power Tag, para reinar en el J Pro Tour.

Sobre el calendario 2020, Aular está consciente de que todo será distinto respecto a lo vivido en este año en suelo asiático, donde su planificación estará orientada a hacer un buen papel en Tokio: “Sabemos que están las olimpiadas, y gracias a Dios la selección nacional ya me informó que me eligieron, y en función de eso he hablado con los directores de mi equipo y vamos a tener un calendario en el que pueda tener grandes carreras y que me permita hacer un gran evento en Tokio”.

Sobre el cambio de continente, de Asia a Europa, Aular valoró el buen momento del ciclismo japonés: “Han mejorado mucho en la pista, con corredores entre los primeros lugares del keirin y también en la ruta”, pero dejó claro que el ciclismo europeo es el ciclismo europeo.

Sobre sus expectativas claras para el 2020, el de Nirgua resaltó que aspira a hacer unas buenas olimpiadas, ganar etapas en las principales carreras de Europa y ayudar a sus compañeros de la media montaña hacia arriba: “Espero estar ahí para cuando el equipo me necesite”.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas