Oro marca récord histórico y supera los 4.700 dólares por onza en medio de tensiones globales

El precio del oro alcanzó un máximo sin precedentes al superar los 4.700 dólares por onza, impulsado por un escenario de crecientes tensiones geopolíticas y una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales. La plata también registró un hito al ubicarse por encima de los 95 dólares por onza por primera vez.

Durante la jornada, el oro al contado avanzó 1,5 % hasta los 4.737,18 dólares por onza, luego de tocar un pico intradía de 4.750,49 dólares. En paralelo, los contratos estadounidenses con entrega en febrero cerraron en 4.742,70 dólares, con un incremento del 3,2 %, reflejando una fuerte demanda por activos considerados refugio.

El repunte estuvo acompañado por una depreciación del dólar, que amplificó el atractivo de los metales preciosos para los compradores internacionales, en un contexto de menor confianza en los activos estadounidenses y de mayor incertidumbre política a escala global.

La escalada de los precios coincidió con nuevas amenazas arancelarias anunciadas por Estados Unidos contra países de la Unión Europea, vinculadas a disputas diplomáticas en torno a Groenlandia, lo que elevó la tensión internacional y reforzó la búsqueda de cobertura por parte de los inversores.

Este escenario impactó negativamente en los mercados bursátiles, con caídas en los principales índices de Wall Street hasta mínimos de casi tres semanas, mientras las acciones globales y los bonos del Tesoro estadounidense reflejaron el clima de volatilidad financiera.

T/CO