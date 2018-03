Oscar López Rivera: la injerencia de EEUU en Venezuela es criminal

El líder independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera, señaló que Estados Unidos pretende ejercer en la República Bolivariana de Venezuela una injerencia criminal carente de justificación. Esto lo dijo desde el Panteón Nacional donde rindió honores a El Libertador Simón Bolívar como parte de su visita al país.

“La injerencia de Estados Unidos en Venezuela es criminal, no hay ninguna razón, no tiene ninguna justificación. El gobierno norteamericano no tiene ningún respeto por el resto de la humanidad, no tiene ningún respeto por las mujeres, por las personas que luchan por la justicia y la libertad”, señaló.

Al mismo tiempo indicó que el pueblo de Puerto Rico continúa luchando por la libertad plena de su nación.

“Estamos en pie de lucha, estamos bregando a la unidad, porque necesitamos la unidad en pie de lucha pero con amor, mucho amor a la patria, una de las cosas en que estamos enfatizados es en amar a la patria que no cuesta nada, lo costoso sería perderla”, aseguró.

Rivera aprovechó la oportunidad para manifestar su gratitud con el pueblo y el Gobierno Bolivariano por el apoyo en la lucha para su liberación.

“Quiero expresarle al pueblo venezolano la mayor gratitud, por todo lo que hace, pero también por su solidaridad en la lucha de mi excarcelación”, agregó además, “vivo profundamente agradecido del pueblo venezolano, del presidente Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, y vivo profundamente agradecido con cada ciudadano y ciudadana venezolana”, expresó.

Por su parte, Adán Chávez presidente del instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, manifestó su solidaridad al líder puertorriqueño.

“Para nosotros es un gran honor recibirlo, acompañarlo, mostrarle nuestra solidaridad en esta lucha por la libertad del pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Además agradeció el apoyo por parte Rivera para Venezuela, “nosotros agradecemos también el apoyo que estamos recibiendo, así como de Oscar López Rivera, de una gran cantidad de líderes y lideresas de diferentes partes del mundo. Los pueblos del mundo están con Venezuela”.

Entretanto, el también Constituyente informó que el puertorriqueño participará en los honores que se realizarán como parte del quinto aniversario de la siembra del Comandante Hugo Chávez.

“Precisamente así como Oscar López Rivera, una buena cantidad de esos líderes y lideresas están llegando entre hoy y mañana a Venezuela, para acompañarnos del 5 al 7 de marzo en el homenaje del 5to aniversario de la siembra del Comandante Chávez, del paso a la inmortalidad de nuestro Comandante Eterno”, aseguró.

Detalló que el encuentro, Todos Somos Venezuela, será una muestra del mundo a través de sus líderes políticos, de movimientos sociales, jóvenes, intelectuales y luchadores de su solidaridad y su apoyo a Venezuela.

T/Mppre

F/AVN