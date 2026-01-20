Oswaldo Vizcarrondo es el nuevo director técnico de la Vinotinto Absoluta

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció oficialmente a Oswaldo Vizcarrondo como el nuevo director técnico de la Vinotinto absoluta.

El anuncio fue hecho durante una rueda de prensa, liderada por el presidente de la FVF, Jorge Giménez.

Vizcarrondo viene de dirigir a la selección Sub-15 y a la Sub-17 la llevó al Mundial de la categoría el año pasado en Catar, alcanzando la ronda de 16vos de final tras liderar el Grupo E donde se encontraban Inglaterra, Egipto y Haití.

Además, dirigió a la Vinotinto absoluta como Técnico Interino en un amistoso frente a Argentina en Miami en el mes de octubre.

Como jugador, disputó más de 80 partidos con la selección nacional, campeón en Venezuela, Colombia y Argentina, además de ser un referente en el fútbol de Francia.

Su cuerpo técnico estará conformado por Mario Rondón y el brasileño Cleber Xavier como asistentes, el uruguayo Oscar Ortega como preparador físico y el colombiano Néstor Marín como entrenador de porteros.

Rondón, exfutbolista venezolano, pasó 15 años jugando en el fútbol de Europa, principalmente en Portugal, también jugó en China, Rumania y Polonia.

Por su parte, Xavier fue asistente técnico del ciclo de Tite, en el 2019 Campeón de Copa América, Clasificación a Rusia, Clasificación a Catar, Campeón del Brasileirao, Campeón de Copa Libertadores, Campeón del Mundial de Clubes, Campeón Recopa Sudamericana, Campeón del Brasileirao y Campeón de Copa Sudamericana.

Ortega fue preparador físico de Diego Alonso y Diego Simeone, logró la clasificación a Rusia 2018, cumplió ciclos con River Plate, San Lorenzo de Almagro, Estudiantes La Plata, Málaga y Zaragoza de España, así como el Catania de Italia, más recientemente con los Tigres de México.

Entretanto, Marín con más de 25 años de experiencia fue preparador de porteros de Juan Carlos Osorio incluida en el mundial de Rusia 2018. También trabajó con las selecciones de Colombia y México, y con Once Caldas; integrando el cuerpo técnico que fue campeón de la Copa Libertadores en 2004.

