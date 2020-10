Otorgan Nobel de Química a desarrolladoras de edición genética

La Academia Sueca otorgó este miércoles el premio Nobel de Química a la profesora e investigadora francesa en microbiología, genética y bioquímica Emmanuelle Charpentier y a la bioquímica estadounidense Jennifer A. Doudna «por el desarrollo de un método para la edición del genoma».

El jurado premió así las investigaciones sobre las «tijeras moleculares», capaces de modificar los genes humanos, hecho que califica como un descubrimiento «revolucionario».

El galardón quiere recompensar «el desarrollo de un método de edición de genes» que «contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias», subrayó el jurado en Estocolmo, la capital de Suecia.

«Descubrieron una de las herramientas más ingeniosas de la tecnología genética: las tijeras genéticas CRISPR/Cas9», anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia este miércoles. «Esta tecnología ha tenido un impacto revolucionario en las ciencias, está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias».

Durante esta semana se han otorgado los premios Nobel de Medicina y Fisiología así como el de Física. El primero de ellos, a los científicos que hicieron descubrimientos relacionados con la hepatitis C, mientras el de Física recayó sobre quienes hicieron aportes fundamentales a la comprensión de los agujeros negros.

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

