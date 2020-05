Overhate te recuerda que el Covid-19 es “Nuestro problema”

Overhate, una de las bandas de rock más reconocidas de Venezuela, vive un buen momento con su tercera producción discográfica que lleva por título New Beginnings Are Met, la cual ya está disponible en las principales plataformas digitales. Es una banda que practica el estilo thrash metal, contestataria en su planteamiento lírico. Uno de sus temas plantea el problema generado por el coronavirus con la canción “Our Problem” (Nuestro problema), que puede ser escuchada en el siguiente link: https://youtu.be/foZeKjuKchw

Además este cuarteto conformado por Giancarlo Vettor (voz, guitarra), Samir Acosta (bajo), Ronald Del Águila (batería) y Oswaldo Contramaestre (guitarra), siguiendo las regulaciones de quedarse en casa y de llevar música a los hogares de sus fans, acaba de estrenar un nuevo video correspondiente al tema “Never endning war” que puede ser disfrutado en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?

“Our problem’ es una canción que habla de que nosotros, los humanos, somos nuestro mayor problema en todos los aspectos. Fuera del hecho de que se piense que es un virus creado (yo no soy muy fanático de las teorías conspirativas), hay un hecho que si ha sido palpable: mucha gente por no respetar la cuarentena causó focos de infección innecesarios y este tipo de situaciones sí nos dan un panorama de cuán frágiles somos en todos los sentidos, y puedes encontrar mucha desinformación, malas decisiones y malas respuestas con consecuencias que se generan de ellas”, expresó Giancarlo Vettor, cantante y guitarrista del cuarteto.

PRUDENCIA

Sobre el contenido del tema, Vettor agregó: “La canción critica el hecho de que nosotros, por instinto, siempre preservaremos nuestra vida y la de los nuestros, por ende no es muy fácil sobrevivir en estas situaciones con buena fe y principios, si saben a lo que me refiero. No es un asunto de culpas, sino más bien de decisiones. Al uno mismo estar en el momento de responder a este tipo de situaciones probablemente tome opciones que repudiarías y ese es un porcentaje muy grande de nuestro problema, la crítica sin saber, sin tener la experiencia, que es la herramienta idónea y de donde viene nuestro conocimiento”.

La cuarentena ha servido de inspiración para muchas bandas, que aprovechan el encierro para componer. En ese sentido, Overhate afirma que el tiempo le sirvió para grabar el nuevo video, pero que aún no es tema que los motive a escribir más canciones: “El coronavirus como tal no sería una inspiración, pero su impacto social dado el miedo, el caos y la desinformación muy seguramente sí”.

Overhate es una banda fundada en Caracas. Lanzó su primer disco en el año 2007, titulado God in a trench. Luego de presentarse en varios escenarios venezolanos su segundo larga duración no se hizo esperar en 2011 con Relentless is our Strenght, que también les dio el reconocimiento internacional al presentarse en el Guayaquil Rock de Ecuador, en el Indieweek Fest de Canadá, además de hacer una gira por India en ciudades como Goa, Hyderabad y Nueva Dehli, y se convirtió en el primer grupo de rock venezolano en pisar los escenarios de esa nación.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía 5150

Caracas