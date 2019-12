Pacho Flores con su trompeta está entre “Cantos y revueltas”

Pacho Flores sigue haciendo historia y continúa demostrando por qué se le considera uno de los mejores trompetistas del mundo en la actualidad. Acaba de lanzar al mercado su nuevo trabajo discográfico “Cantos y revueltas”, un álbum en vivo que también fue registrado en formato de DVD, editado por el sello alemán Deustsche Grammophon, el más prestigioso en el ámbito sinfónico.

Además de volver a lucir sus grandes dotes con la trompeta, brilla como compositor, ya que esta producción es una fantasía concertante de su autoría para trompeta, cuatro y orquesta, cargada de influencias de la música tradicional venezolana.

Este CD-DVD recoge el concierto ofrecido en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el 13 de enero de 2018, donde Pacho Flores fue el solista de la Orquesta la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por el también venezolano Manuel Hernández-Silva. Otro orgullo de Venezuela, el cuatrista Leónidas Rondón tuvo una participación estelar con el instrumento nacional. Además de Cantos y revueltas, el disco incluye el “Concerto para corno da caccia”, de Johann Baptist Georg Neruda; el “Aria de la Bachiana Brasileira Nº 5”, de Villa-Lobos; “El diablo suelto”, de Heraclio Hernández; e “Invierno Porteño”, de Astor Piazzolla.

Joropos, tonadas, valses, salsa y otras influencias fueron fusionadas por Pacho, y para su interpretación requirió la utilización de tres tipos de trompetas diseñadas por la casa Stomvi, todo envuelto en la magia de la orquesta sinfónica, resultando la creación de una obra maestra como esta.

REFERENCIAS

El título refiere por un lado a los diferentes cantos de trabajo de la tradición cultural venezolana. En el caso de las revueltas, las mismas son una manifestación o variante del joropo venezolano.

Este es el cuarto disco de Pacho flores para el sello Deustsche Grammophon, luego de Cantar (2013), “Entropía” (2017), y “Fractales” (2018). El documental de Cantos y Revueltas se encuentra en el siguiente enlace: https://youtu.be/1FgLWuQ5HbU

Pacho Flores describe su obra como: “una fantasía concertante para trompeta, cuatro y orquesta que he dedicado a mi padre, tiene mucho significado personal porque mi papá era trompetista, gracias a él pude conocer las grandes sinfonías universales, y además él fue quien me introdujo en la música venezolana. Esta obra refleja todas esas vivencias que viví en mi país, por ejemplo recuerdo cuando papá me llevaba a Mérida, a Santa Cruz de Mora e íbamos temprano a ordeñar las vacas y cantaban hermosas coplas para que de esa forma la vaca se calmara y se dejara ordeñar. La parte de los cantos vienen inspiradas en experiencias como esta”.

“Tomé la decisión de emprender un nuevo horizonte como compositor porque es parte importante de la carrera de un artista. Si sientes un llamado a la composición y puedes aprovechar esos elementos que has vivido toda tu vida es mucho mejor. Para interpretar el cuatro llegué a Leo Rondón por recomendación de mi gran amigo Eddy Marcano, y resultó ser una gran sorpresa, hasta se abrió una cadenza improvisada, porque Leo empezó a hacer unas variaciones modernas del pajarillo”, expresó en cuanto a su rol de compositor.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía RP

Caracas