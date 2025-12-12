Padrino López advierte a EEUU: “Tenemos la capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo”

El vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela cuenta con un sistema de defensa aérea fortalecido y plenamente operativo para enfrentar cualquier amenaza externa. Así lo afirmó durante el acto por el 47° aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI).

“Es un gran sistema y ha demostrado su coherencia y vigencia en el tiempo. Podemos decir que tenemos CODAI para rato. Que nadie se equivoque con Venezuela”, declaró el ministro, al rechazar lo que describió como maniobras intimidatorias del Ejército de Estados Unidos, que —según dijo— habría acercado vectores aéreos a las costas venezolanas.

Padrino López insistió en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista para responder ante cualquier incursión. “No se equivoquen con nosotros. Estamos preparados para defender este país… no nos van a intimidar con un despliegue militar aeronaval en el Caribe”, enfatizó, antes de advertir que Venezuela mantiene la capacidad para reaccionar con contundencia frente a cualquier violación de su espacio aéreo.

El titular castrense detalló además los avances en los Ejercicios de Defensa Aérea Cacique Guaicaipuro 2025, donde —explicó— se ha observado “la integración de todos los subsistemas, el nivel de interoperabilidad, la sincronización y la armonía operacional”, con participación de unidades de la Armada y plataformas de vuelo de la Aviación Militar Bolivariana.

En su intervención, destacó el progreso del Plan Ayacucho, orientado a la transformación integral de la FANB y que, aseguró, registra “67% de avance”, con el CODAI como uno de los comandos que marcha “con mayor rapidez” en la modernización operativa y doctrinaria.

“Puedo decir al pueblo de Venezuela y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estamos en caminos muy prodigiosos de desarrollo de nuevas tecnologías”, afirmó al cierre.

T/CO