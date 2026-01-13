Padrino López: Ante la amenaza militar, Venezuela tiene que continuar su camino

El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, afirmó que «ante la amenaza militar» de Estados Unidos, nuestro país «continuará su camino».

El ministro para la Defensa denunció que embarcaciones de la administración norteamericana siguen cerca de aguas venezolanas.

«Ante una nueva situación, ante una nueva realidad, Venezuela tiene que continuar su camino. Ante la amenaza militar que está aún desplegada en el Caribe, Venezuela tiene que continuar su camino», expuso en redes sociales.