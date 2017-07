Padrino López: Arresto domiciliario de López es producto de la tolerancia y altura política del presidente Maduro

El ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padríno López, destacó este sábado que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de otorgar arresto domiciliario al dirigente opositor Leopoldo López, es “producto de la tolerancia, del diálogo y altura política” del líder de la Revolución y presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante un acto con motivo del arribo del Buque Escuela “Simón Bolívar” al muelle comercial del Terminal Marítimo Dr. José María Vargas del puerto de La Guaira, en el estado Vargas, el titular de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resaltó también la participación de todos los expresidentes que colaboraron “en esta dura tarea del diálogo, que es el único camino” para solucionar los problemas estructurales del país.

Los mecanismos de diálogo referidos por Padrino Lóez iniciaron en el año 2016 con el llamado del Gobierno nacional a sectores de oposición. Este proceso contó con la asistencia de los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Martín Torrijos (Panamá), así como representantes de la Unasur y el Vaticano.

El titular de la cartera castrence recordó que el dirigente del partido político de derecha Voluntad Popular (VP) fue uno de los causantes de las “mayores desgracias en los últimos años” en Venezuela cuando en febrero de 2014 activó el plan insurreccional “La Salida” y llamó a la oposición a tomar las calles de Caracas y las principales ciudades del país, dejando 43 personas asesinadas, 800 heridos y daños materiales incuantificables.

El funcionario aludió el intervencionismo extranjero en los asuntos internos de la nación e insistió en que “nosotros (las venezolanas y los venezolanos) no queremos, no estamos pidiendo lo que no nos hemos ganado con nuestros propios esfuerzos y sangre; estamos reclamando constantemente lo que nos dejaron nuestros libertadores hace 200 años (…) la independencia nacional, que Venezuela sea un país independiente, no un país tutelado. Hoy queremos ser un país independiente, queremos es seguir siendo independientes”.

En ese contexto, Padrino López exaltó el mensaje que ha llevado de manera transparente solidaria el Buque Escuela “Simón Bolívar” a otras latitudes e incluso a los países del mundo que aún persisten en una política intervencionistas e injerencista sobre Venezuela.

