Padrino López destaca firmeza de la patria tras ataque del 3 de enero

El ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, aseveró que, a pesar del objetivo de Estados Unidos de humillar la dignidad del pueblo venezolano el pasado 3 de enero con el bombardeo a instalaciones civiles y militares, el país se mantiene de pie.

Padrino lideró este viernes el acto de condecoración del personal civil y castrense que defendió la nación en el cumplimiento de su deber patrio durante esa madrugada, y desde allí aseguró que pese a tal agresión, «la patria está de pie» y se mantiene firme.

«Hoy estamos haciendo un acto de fe y sabiduría, porque nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), ante la avasallante tecnología y abrumadora cantidad de medios en desigual contra Venezuela, dieron hasta su vida. Ahí están 47 hombres y mujeres de la FANB, entre ellas nueve mujeres que han cumplido con la Patria, con la historia y nuestra soberanía nacional. ¡Honor y gloria a los héroes y heroínas del 03 de enero del 2026», expresó enérgicamente el titular de la Defensa, tras manifestar que han querido humillar el honor de la patria, «pero no pueden», ya que «hoy la patria está de pie».

La Fanb combate por causas justas

Padrino López destacó la diferencia ética entre la institución venezolana y las fuerzas extranjeras. «Nosotros no combatimos por odio, ni para asesinar, ni para humillar», afirmó de manera tajante.

Explicó que la formación de los soldados bolivarianos no responde a estilos imperiales ni a tácticas de ejércitos de ocupación. «La Fuerza Armanda Nacional Bolivariana (Fanb) combate por causas justas», agregó, subrayando que la sabiduría militar radica en el temor a Dios y en llamar a las cosas por su nombre.

El liderazgo de la Fanb está intacto

El general en jefe resaltó que el mando militar mostró su coraje en medio de la emergencia. Relató cómo vio a generales y almirantes atendiendo heridos entre llamas, escombros y los químicos emanados por las bombas. Entre ellos al comandante Estratégico Operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez.

«Nuestro honor militar está intacto, nuestra dignidad está intacta», manifestó.

Asimismo, aseguró que la institución seguirá garantizando la estabilidad nacional y que el liderazgo interno se mantiene sólido ante cualquier adversidad.