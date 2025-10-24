Padrino López: Jamás permitiremos que se instale un gobierno arrodillado a EE.UU.

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) impedirá y rechazará activamente la imposición de un Gobierno en Venezuela que esté subordinado a los intereses de Estados Unidos (EE.UU.), particularmente de aquellos integrantes de la oposición extremista, quienes carecen de cualquier legitimidad política.

«¿Quién de esas personas que han llamado a invasión, que han traicionado a su país, que han llamado a sanciones, […] quién de esas personas puede legítimamente dirigir los destinos de un país?», cuestionó Padrino López. «La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tómenlo, interprétenlo como lo quieran interpretar, no va a permitir aquí un Gobierno arrodillado, esclavo, genuflexo de los intereses de los Estados Unidos de América, más nunca esclavos, nosotros somos un país libre».

La patria venezolana enfrenta su peor amenaza en más de 100 años, ante el despliegue aeronaval que Estados Unidos aproxima paulatinamente a costas venezolanas; no obstante, reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) permanece inquebrantable y dispuesta a defender incuestionablemente la soberanía.

«Estamos ahorita enfrentando la peor amenaza en más de 100 años […] del despliegue aeronaval que tienen los Estados Unidos, acercándose cada vez más a costas venezolanas. […] Nosotros estamos aquí inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro de nuestra soberanía, y por eso nos estamos preparando todos los días», dijo, en referencia a los ejercicios militares que se mantienen por órdenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por consiguiente, reafirmó que las agresiones estadounidenses de las últimas 10 semanas facilitaron la unión y cohesión del Poder Popular y la FANB, lo cual también permitió «más propósito de combate, con mayor patriotismo, más unida también, y todo el Estado nacional comprometido también con la defensa del país».

«Nosotros no queremos la guerra aquí en Venezuela o en el mundo, nosotros queremos la paz», estableció el funcionario castrense, además de instar a un pacto de no agresión global, para permitir el avance del multipolarismo.

De igual modo, acotó que el presidente Maduro encarna un Estado venezolano con un liderazgo firme, el cual se manifiesta mediante sus instituciones, en la unión militar popular policial. Finalmente, recalcó que mantienen vigilancia ante los eventos geopolíticos que ocurren en el mundo, el mar Caribe y América Latina.

